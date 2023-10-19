Футболисты Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Джейдон Санчо как можно скорее вернулся в состав "красных дьяволов".

Для возвращения к тренировкам с первой командой МЮ Санчо обязан извиниться перед главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Как информирует Manchester Evening News, футболисты команды призвали 23-летнего игрока переступить через свою гордость и сделать это. Они считают, что конфликт между игроком и тренером слишком затянулся, и хотят помирить обе стороны.

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Последний раз Санчо играл в футболке Манчестер Юнайтед 26 августа, после чего был исключён из состава. Позже Тен Хаг раскритиковал Джейдона за плохое отношение к тренировкам, а форвард обвинил тренера в клевете.

В услугах Санчо заинтересованы дортмундская Боруссия, Барселона и Ювентус.

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