Французский форвард Антони Марсьяль признан игроком года в Манчестер Юнайтед по версии футболистов клуба, сообщает официальный Твиттер манкунианцев.

Манчестер Юнайтед определил лучшего игрока года

В сезоне-2019/20 24-летний футболист провел за "красных дьяволов" 48 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.

Напомним, Марсьяль присоединился к английской команде в сентябре 2015 года, перейдя из Монако за 60 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 58 млн евро.

К слову, ранее игроком года в Манчестер Юнайтед по версии болельщиков был признан португальский полузащитник Бруну Фернандеш.

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