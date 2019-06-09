"Игроки Ливерпуля флиртовали со мной", – сексуальная блондинка с финала Лиги чемпионов сделала откровенное признание

Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем (0: 2), рассказала интересные подробности о триумфаторах турнира.

"Я не буду раскрывать имен, но несколько игроков Ливерпуля отправили мне кокетливые сообщения после того инцидента в финале ЛЧ. Один из них прислал смайлы с сердечками, а другой – сообщение "Я видел тебя на игре".

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Честно говоря, я даже не знала, кто это, пока не пересмотрела их профили. Я не ответила, потому что у меня уже есть парень", – цитирует Кинси The Sun.

Напомним, после своего забега Волански увеличила свою популярность в соцсетях на несколько миллионов подписчиков. За инцидент блондинку обязали уплатить штраф в размере 15 тысяч евро.