Во время вояжа в Словению на летние сборы делегация Кривбасса задержалась в столице Молдовы – Кишинёве.

Делегация Кривбасса ожидала свой рейс три часа из-за ложного минирования аэропорта в Кишиневе, сообщает официальный сайт клуба.

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Поэтому криворожане опоздали на следующий рейс и незапланированно остановились на ночь в Стамбуле. Уже сегодня команда продолжит свой путь в Словению, где на день позже начнется второй летний учебно-тренировочный сбор.

К слову, Кривбасс – бронзовый призер УПЛ прошлого сезона. В новом сезоне команда Юрия Вернидуба сыграет в Лиге Европы, принимая соперников в Кишиневе.

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