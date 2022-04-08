"Для меня это очень сложная тема. Я считаю, что игроки, уехавшие в Россию после 2014 года, не должны вызываться в сборную. Это я говорю обо всех украинских футболистах, а не только о Ракицком. Я считаю, что эти футболисты предали страну.

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Анексия Крыма – это граница, которую им нельзя было переходить. Нельзя поощрять действия страны-агрессора, укравшей кусок твоей земли. После 2014 года я оборвал все связи с прорашистами и людьми, которые промолчали.

Теперешний поступок и слова Ракицкого – большой плюс в его копилку, но, думаю, этого мало для вызова в национальную команду. Если он сделал это от всей души, то респект ему, а если это просто жест, то...

Война снимает все маски и показывает, кто есть кто. Еще раз повторюсь, все люди, уехавшие в Россию после 2014 года и не высказавшиеся по поводу войны, для меня являются предателями", – цитирует Левченко FanDay.

Напомним, недавно Ракицкий расторг контракт с Зенитом, который был рассчитан до 30 июня. Бывший защитник Шахтера выступал в России последние 3 года, а сейчас тренируется с Металлистом.

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