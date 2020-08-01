Игроки Колоса пока не получили премиальные за сенсационный выход в Лигу Европы – Костышин обьяснил ситуацию

"Да, премиальные нам обещали. Хотя до финального поединка с Мариуполем писалось, что команда якобы получила премиальные за победу над СК Днепр-1 в полуфинале плей-офф, но это неправда. Премия была нам обещана именно за выход в Лигу Европы.

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Пока мы ее не получили. Не было времени, ведь после финала все были на эмоциях. На следующий день футболисты вместе не собирались, ушли в отпуск. Премии ребята получат уже после его завершения", – резюмировал Костышин в интервью ua-football.

Напомним, Колос проводил свой первый сезон в элите украинского футбола и сразу пробился в Лигу Европы благодаря победе в плей-офф.

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