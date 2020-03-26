Игроки клуба Бундеслиги отказались от зарплат на период пандемии

Руководство немецкого Униона сообщил, что игроки команды отказались от своих зарплат на время вынужденной паузы в футболе.

"Футболисты первой команды отказались от своих зарплат. Другие работники клуба согласовали частичное сокращение зарплат до возобновления матчей Бундеслиги", – говорится в заявлении клуба.

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Игроки приняли такое решение в фоне тяжелой финансовой ситуации в клубе. Отказ от зарплаты позволит Униону продолжить свое существование, информирует Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что игроки мюнхенской Баварии и дортмундской Боруссии отказались от части зарплат до возобновления футбольных турниров.

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