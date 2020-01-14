Игроки Карпат требуют от клуба зарплату за два месяца – тренировочный сбор в Турции могут отменить

Стали известны новые подробности скандальной ситуации во львовских Карпатах.

Футболисты Карпат отказываются ехать на тренировочный сбор команды в Турцию из-за большой задолженности по зарплате. Сейчас игроки и руководство клуба ведут переговоры, информирует Footboom.

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По информации источника, клуб предложил игрокам компромисс: руководство готово выплатить задолженность за один месяц. Но футболисты хотят получить зарплату хотя бы за два месяца, иначе они отказываются тренироваться и лететь на тренировочный сбор. Также известно, что не все легионеры вернулись в расположение клуба вовремя.

Что касается тренировочного сбора в Турции, то он оказался под угрозой срыва еще и потому, что клуб до сих пор не оплатил организацию, проживание и перелет.

Напомним, главный тренер Карпат Роман Санжар подтвердил информацию о серьезной задолженности клуба перед игроками. Ранее исполнительный директор львовского клуба Ростислав Ящишин заявил, что "зелено-белые" будут продавать игроков, чтобы иметь ресурсы для существования.

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