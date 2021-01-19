Антонио Луна и Серхи Энрич поплатились за опрометчивое отношение к видеокамере и своей личной жизни.

Испанский суд объявил приговор двум горе-порноактерам – два года лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч евро.

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Интимный скандал произошел в октябре 2016 года, когда Луна и Энрич выступали за Эйбар. В сеть попало видео, как футболисты занимаются групповым сексом с неизвестной женщиной. Съемка проходила без ее разрешения, поэтому позже жертва подала в суд. Интересно, что наказали только двух "актеров", а вот "оператора" Эдди Сильвестра полностью оправдали, сообщает Marca.

Добавим, что форвард Энрич до сих пор выступает за Эйбар – 11 матчей и один гол в текущем сезоне Примеры. А вот защитник Луна покинул "оружейников" летом 2017 года и в настоящее время числится в Жироне.

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