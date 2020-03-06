"Игроки из чемпионата России могли бы помочь сборной Украины", – экс-динамовец встал на защиту Ракицкого

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Александр Яценко рассказал о своем отношении к отечественным футболистам, выступающих в России.

"У каждого есть собственное мнение, ведь мы все – граждане Украины. Все хотят, чтобы у нас было хорошая жизнь, не было войны, были хорошие дороги и экономика. Когда меня спрашивают о политике, я стараюсь ничего не говорить. Я хочу, чтобы в нашей стране было прекрасная жизнь, спорт развивался, на востоке не погибали люди, а Крым вернулся в состав Украины. Чтобы мы вернулись в ту страну, которая была, грубо говоря, 5 лет назад.

Дель Пьеро эпично опозорился, назвав легендарного украинца русским

Страдает ли сборная Украины из-за невызова футболистов из чемпионата России? Думаю, что игроки, которые играют в России, могли бы помочь сборной Украины. Но включилась политика. Многие наши руководители футбола говорят, что спорт и футбол – вне политики. Но, как показывает ситуация – политика играет большую роль.

Все пишут, что там деньги – тут меньше, там больше. Но карьера футболиста такова, что завтра ты можешь получить тяжелую травму и закончить с футболом. Если не заработал себе на квартиру, машину, не отложил что-то себе на будущее, вот закончилась карьера – чем заниматься?

Понятное дело, что они поехали в Россию. Это страна, с которой сейчас мы воюем и так далее и тому подобное, политические моменты. Но ребята же украинцы. Например, Ракицкий переехал, когда была ситуация на востоке, Кулаков, по-моему, еще раньше. Но они же не виноваты, что так произошло. Не они же виноваты в том, что происходит.

При этом, если они качественные футболисты, а их не вызывают из-за политики – это одно. А если они слабые футболисты, и их не вызывают – это уже другое", – рассказал Яценко в эфире Stargorod Sport.

Заметим, Яценко, который является воспитанником Динамо, стал серебряным призером Евро-2006 в составе молодежной сборной Украины. В составе национальной команды ездил на ЧМ-2006, но на поле не выходил. Всего за национальную сборную провел 1 поединок.

У Москві "Кубок легенд" завершився скандалом – українець покарав росіян у фіналі і вилаявся через упереджене суддівство