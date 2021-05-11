Президент Интера Стивен Чжан ищет пути, чтобы исправить ситуацию с финансами в клубе.

Президент клуба уже встретился с игроками и попросил их отказаться от зарплаты за 2 месяца, сообщает Sky Sport Italia.

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Руководство Интера убеждено, что такие меры помогут "нерадзурри" выйти из затруднительной финансовой ситуации. Все футболисты лично встретятся с боссами, чтобы индивидуально решить этот вопрос. Именно по этой причине была отменена пресс-конференция Антонио Конте перед поединком с Ромой – Интер желает избежать лишних разговоров на эту тему.

Напомним, Интер оформил чемпионство Италии с огромным отрывом – вторая Аталанта отстает уже на 13 очков.

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