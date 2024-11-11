Как сообщалось ранее, главный тренер Ингульца Василий Кобин перевел в команду U-19 сразу пятерых футболистов. В "черный список" тренера попали Артем Ситало, Александр Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук.

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По информации "ТаТоТаке", за прошлый месяц всей команде выплатили только половину зарплаты, а игрокам, которых перевели в U-19 – минимальную заработную плату в размере 7 000 гривен. Отмечается, что у игроков подписан официальный контракт на эту сумму, а остальные деньги они получают в виде финансовых бонусов.

Интересно, что в конце прошлого сезона, когда команда шла к чемпионству в Первой лиге, президент Ингульца Александр Поворознюк предложил ключевым игрокам продлить контракты на условиях, которые у них были в Первой лиге. Футболисты отказались и просили улучшить условия, поскольку команда возвращается в УПЛ.

Поворознюк не захотел тратиться и заявил, что в таком случае команда будет играть последние два матча игроками из U-19. Но у футболистов молодежного состава не было профессиональных контрактов, поэтому в этих двух играх вышли основные игроки и завоевали золото Первой лиги.

Напомним, после 13-ти туров Ингулец идет в турнирной таблице УПЛ на последней строчке, набрав 6 очков.

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