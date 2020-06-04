Игроки и тренеры Зари сдали очередные тесты на COVID-19 – известны результаты

Луганский клуб продолжает подготовку к следующему туру УПЛ, тщательно соблюдая медицинский протокол.

Футболисты и тренерский штаб луганского клуба, соблюдая все рекомендации, прошли еще один тест на коронавирус, сообщает пресс-служба "черно-белых" на своей странице в социальной сети Instagram.

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На этот раз тестирование прошло на базе. Результат, как и во время предыдущих тестов – отрицательный. К очередному матчу 25-го тура подопечные Виктора Скрипника подходят без потерь – Максим Казаков, Никита Шевченко и Сергей Майборода, которые ранее были травмированы, тренируются по индивидуальной программе.

К слову, поединок против Колоса состоится в субботу, 6 июня. Начало встречи в 17:00.

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