toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Игроки и тренеры Зари сдали очередные тесты на COVID-19 – известны результаты

4 июня 23:30 35 Читати українською
Игроки и тренеры Зари сдали очередные тесты на COVID-19 – известны результаты
Игроки Зари сдают тесты на COVID-19 / Фото из соцсетей

Луганский клуб продолжает подготовку к следующему туру УПЛ, тщательно соблюдая медицинский протокол.

 

Футболисты и тренерский штаб луганского клуба, соблюдая все рекомендации, прошли еще один тест на коронавирус, сообщает пресс-служба "черно-белых" на своей странице в социальной сети Instagram.

"Все думают, что он очень спокойный": защитник Зари сравнил Скрипника и Вернидуба

На этот раз тестирование прошло на базе. Результат, как и во время предыдущих тестов – отрицательный. К очередному матчу 25-го тура подопечные Виктора Скрипника подходят без потерь – Максим Казаков, Никита Шевченко и Сергей Майборода, которые ранее были травмированы, тренируются по индивидуальной программе.

К слову, поединок против Колоса состоится в субботу, 6 июня. Начало встречи в 17:00.

Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник

blog_ava
Динамо – Александрия: четыре таланта киевлян готовятся к матчу с основой
4 июня
587
Теги
коронавирус Заря - Колос Никита Шевченко Никита Шевченко Заря Заря Колос Колос Сергей Майборода Сергей Майборода Максим Казаков Максим Казаков
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
37
мин
Фрайбург
21:30
Боруссия Менхенгладбах
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук