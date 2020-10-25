"Игроки и тренеры временные, а клуб – вечный": Стаховский неоднозначно оценил назначение Луческу в Динамо
Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к румынскому наставнику "бело-синих".
"Болею ли я за Динамо? Обижаете. На самом деле только болельщиком киевлян себя и считаю.
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А относительно назначения главным тренером "бело-синих" Луческу... Я понимаю фанатов. Мне с этим назначением тоже трудно смириться. Человек, который, выражаясь дипломатично, не слишком уважительно относилась к нашему клубу, ныне стала его тренером. Но при этом меня где-то радует то, что Луческу дает определенный результат.
Стою на позициях, что игроки и тренеры временные, а клуб – вечный. Поэтому стараюсь относиться с пониманием. Не могу сказать, что буду каждую минуту волноваться и покупать билеты на все матчи, чтобы посмотреть на Мистера. Но команду поддерживать буду", – сказал Стаховский в интервью изданию Главком.
Напомним, Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года. В семи турах УПЛ добыл с командой 5 побед и две ничьи и занимает с киевлянами первую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.
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