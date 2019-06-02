Игроки и тренер Александрии получили солидные премиальные за завоевание "бронзы" УПЛ, – журналист

Футболисты Александрии и главный тренер Владимир Шаран не остались без премиальных за завоевание бронзовых наград УПЛ в сезоне 2018/19.

Руководство Александрии наградило футболистов и Владимир Шаран за завоевание 3 строчки в УПЛ в сезоне 2018/19, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Футболисты получили по 20 тысяч гривен каждый, а главный тренер – 100 тысяч. Эта "бронза" является первой в истории клуба.

В сезоне 2019/20 "желто-черные" впервые сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Скорее всего, игры будут проходить на Арене Львов.

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