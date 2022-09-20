Вояж команды Эрика Тен Хага в Молдову на поединок второго по престижности евротурнира завершился проблемами со здоровьем у ряда представителей.

15 сентября "красные дьяволы" обыграли Шериф во втором туре Лиги Европы. Сразу после поединка Роналду и Ко отправились домой в Англию. Однако уже на следующий день у 12 игроков и работников Юнайтед были проблемы со здоровьем, утверждает The Sun .

Роналду отмахнулся от девушки, подбежавшей сфотографироваться с ним в перерыве матча против Шерифа

Часть вернулась к тренировкам в пятницу, а некоторые не смогли заниматься даже в субботу. Манкунианцы планируют провести мини-расследование относительно причин пищевого отравления. Сейчас есть два варианта: еда в Кишиневе или еда на борту самолета.

К слову, на групповом этапе Лиги Европы соперниками Манчестер Юнайтед, кроме Шерифа, являются еще испанский Реал Сосьедад и кипрская Омония.