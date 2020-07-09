Игроки и фанаты болгарского Локомотива массово заразились коронавирусом, празднуя победу в Кубке страны

В Болгарии произошел очередной случай инфицирования COVID-19 в футболе из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности.

Пять футболистов и два представителя пловдивского Локомотива заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт болгарского клуба.

19 футболистов заразились коронавирусом во время матча из-за лабораторной ошибки

Локомотив, завоевав Кубок Болгарии, на радостях решил отпраздновать победу с болельщиками. Именно это и стало причиной распространения болезни, сообщает издание Марица. Кроме игроков и персонала COVID-19 подхватило около 50 фанатов, которые принимали активное участие в праздновании.

Как следствие, с 10 июля все спортивные мероприятия на территории Болгарии будут проводиться без зрителей.

К слову, в турнирной таблице чемпионата Болгарии Локомотив занимает пятую строчку – чемпионский титул уже гарантировал себе Лудогорец.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят