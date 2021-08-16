Защитник Галатасарая Маркао стал антигероем поединка первого тура Суперлиги против Гиресунспора. Защитник был удален за избиение своего одноклубника.

На 63-й минуте игры 25-летний бразилец что-то не поделил с партнером по команде – хавбеком Керемом Актюркоглу. Маркао прибежал в центр поля и сначала ударил одноклубника головой, после чего добавил еще и несколько ударов руками.

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Шокированные такой агрессией игроки Галатасарая быстро разняли одноклубников, но было поздно. Арбитр поединка посмотрел повтор и показал Маркао красную карточку, а Фатих Терим решил заменить и другого участника инцидента, после чего долго беседовал с ним в технической зоне. Заметим, что Актюркоглу не получил никаких санкций от арбитра, ведь не ответил на агрессию партнера.

Напомним, ранее Маркао интересовались украинские гранды – Шахтер и Динамо. К счастью для бразильского защитника, этот инцидент не помешал Галатасараю выиграть (2:0), но не исключено, что футболист-агрессор получит серьезные санкции за свое поведение.

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