"Игроки Динамо высморкались на газон, который оскорбил Кадар", – Несенюк – о решении КДК ФФУ дисквалифицировать венгра

Директор департамента по работе со СМИ Динамо Николай Несенюк прокомментировал решение КДК ФФУ о дисквалификации Тамаша Кадара, который теперь пропустит поединок против Шахтера.

Напомним, вчера КДК ФФУ принял решение, которым дисквалифицировал защитника Динамо Тамаша Кадара на 3 матча за плевок в сторону арбитра в поединке против Ворсклы в матче 12 тура УПЛ. Теперь венгр не сыграет в центральном матче 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо.

Кадар и Кайоде дисквалифицированы КДК ФФУ на 3 матча – они не сыграют в Классическом

"Плевать запрещено. Футболист Динамо дисквалифицирован на три матча за то, что тот плюнул на зеленый газон. По мнению ответственного секретаря ФФУ по фамилии Грищенко, таким образом защитник Тамаш Кадар допустил "проявление недовольства" решением арбитра.

Можете не искать этого нарушения в правилах игры в футбол. Там ничего не сказано о наказании за плевок на поле. И зря! В бедной ФИФА даже не подозревают, что творят киевские динамовцы в матчах чемпионата Украины! Что там тот плевок Кадара в землю! Его партнеры в том же матче вытворяли и не такое! В течение игры по меньшей мере двое киевлян демонстративно высморкались на тот же газон, который так оскорбил Кадар! Причем сделали это уже после свистка арбитра!

Кадар плюнул в сторону арбитра после желтой карточки в матче с Ворсклой

Но это еще не все! По меньшей мере четверо динамовцев после свитка арбитра сразу же повертались к нему задом, выражая свое недовольство в откровенно грубой форме. Еще трое после того, как получали по ногам от соперников, вслух восклицали слово, означающее продажную женщину. Что это, как не оскорбление арбитра в неприличной форме? Ну и последнее – при построении стенки во время штрафного удара сразу несколько динамовцев прямо на глазах арбитра чесали себя такое место, которое я даже не решаюсь назвать! Потому что в таком случае меня тоже дисквалифицируют!

Умышленно не называю фамилий тех футболистов, которые совершили все упомянутые нарушения. Иначе выходить на матч против Шахтера придется юношескому составу Динамо, потому что всех основных дисквалифицируют. Пусть большой знаток плевков по фамилии Грищенко сам подсчитывает все плевки, сморкания, почесывания и остальные непристойности избалованных Игорем Суркисом футболистов! Успехов ему и вдохновения", – написал Несенюк на своей странице в Facebook.

"Іноді Суркісу буває непереливки, коли я щось напишу". Микола Несенюк – про роботу в Динамо, розмову із Чорноволом і викрадення Вереса