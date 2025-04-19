17 апреля в рамках 25-го тура чемпионата Украины U-19 состоялся матч между Динамо и Оболонью (7:0) –Матч не прошел без инцидентов.

На 77-й минуте Федор Задорожный заработал пенальти, но когда он поднимался, к мячу подошел Матвей Пономаренко. Задорожный не оценил такую инициативу одноклубника и выбил мяч из его рук. На этом конфликт не завершился – пока Федор готовился к удару, Пономаренко продолжал что-то говорить ему в спину. Несмотря на это, Задорожный уверенно реализовал 11-метровый.

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Это не первый конфликт Пономаренко с партнерами. В марте этого года он поссорился с Владиславом Ванатом после матча УПЛ против Зари (2:2). После финального свистка на поле вспыхнула ссора, завершившаяся тем, что Ванат толкнул Пономаренко. Причиной этого стали разногласия в понимании тактических моментов.

Отметим, что в гонке бомбардиров чемпионата U-19 пока лидирует именно Федор Задорожный, который имеет 19 забитых мячей. Зато Матвей Пономаренко находится на 6-м месте с 11 голами.

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