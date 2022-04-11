Футболисты киевского клуба пообщались с многочисленными соотечественниками, сбежавшими от войны в Варшаву.

Киевская команда уже прибыла в Варшаву на товарищеский матч с местной Легией и побывала в центре для украинских беженцев, которых там находится около трех тысяч. Динамовцы перед визитом приобрели продукты и другие необходимые вещи, сообщает официальный сайт клуба.

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Также временное убежище для беженцев посетили украинские певицы DOROFEEVA и Юлия Санина, которые выступят на стадионе перед стартом игры Легия – Динамо.

Напомним, уже завтра, 12 апреля, Динамо сыграет против Легии первый благотворительный поединок европейского турне в поддержку Украины. Начало встречи – в 21:30 по Киеву.

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