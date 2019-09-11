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Игроки Динамо посетили освобожденных из плена военных моряков

18:15 100 Читати українською
Игроки Динамо посетили освобожденных из плена военных моряков
Освобожденные из плена моряки с Суперкубком Украины / Динамо Киев

Основная команда киевского Динамо, за исключением игроков сборных, посетила военный госпиталь, чтобы поддержать моральное состояние моряков и выразить им свое уважение.

Команда прибыла в госпиталь на клубном автобусе, привезя с собой свежий трофей – Суперкубок Украины, – сообщает официальный сайт Динамо.

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История с динамовскими футболками, которые помогли поддержать моральное состояние пленных в тяжелые для них дни пребывания в заключении, имела продолжение – отныне каждый из них получил по сумке с полным комплектом динамовской клубной экипировки, а также другие приятные подарки – мячи, книги, динамовские шарфы.

Кроме этого в подарочном наборе оказались именные абонементы для каждого – в качестве приглашения моряков, оказавшихся горячими болельщиками Динамо, на домашние матчи клуба.

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Вместе с командой и тренерским штабом "бело-синих" в госпиталь приехал и легендарный игрок киевского клуба Владимир Мунтян, а также представители официального Фан-клуба Динамо.

После теплых слов, дружеских объятий и общения между командой и моряками защитники Украины сделали памятные фото с игроками и тренерами, а динамовцы с удовольствием ставили автографы на мячах и футболках.

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