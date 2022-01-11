Защитник киевлян Александр Сирота поделился планом индивидуальных тренировок, которые тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу раздал динамовцам на период отпуска.

"Еще в Доминикане начал выполнять разные упражнения, а уже по возвращении в Киев занимался под руководством тренера.

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Первые дни всегда непростые, потому и начал работу раньше. Но все понимаем, что это необходимо, ведь впереди непростой период тренировочных сборов, к которым нужно подойти подготовленным в физическом плане.

На чем делался упор? На общефизическую подготовку. Все было в комплексе – и бег, и тренажерный зал. Несмотря на довольно теплую погоду, на улице выполнял легкие пробежки, после чего уже переходил в помещение для основной работы.

Ожидание от второй части сезона? Необходимо хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата Украины. Поскольку в еврокубках мы не участвуем, будет возможность сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Могу заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы снова выиграть чемпионат и Кубок Украины", – цитирует Сироту сайт киевлян .

"Бело-синие" выйдут из отпуска 14 января. После планового медосмотра несколько дней команда Луческу будет заниматься на клубной базе, а 17 числа отправится на первый зимний сбор в Турцию.

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