Игроки Динамо поддержали голкипера Ворсклы после победы над полтавчанами в финале Кубка Украины

Вратарь полтавчан Дмитрий Ризнык расстроен поражением от Динамо в решающем матче Кубка Украины 2019/20. В то же время чемпион мира U-20 поблагодарил киевлян за поддержку.

Напомним, Ворскла уступила Динамо в финале Кубка Украины в серии послематчевых пенальти. Голкипер полтавчан Дмитрий Ризнык отбил один 11-метровый от Виталия Миколенко, но в итоге киевляне оказались сильнее - 8: 7.

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"Пенальти – это лотерея. В ней на первый план выходит психология. Неприятный момент... Но это футбол, так что все нормально. Двигаемся дальше, ведь на этом жизнь не заканчивается.

Мы подробно разбирали, кто из игроков Динамо и куда будет бить. Профессионализм и высокое мастерство сыграли свою роль. Если посмотреть всю серию пенальти, то в основном все удары приходились под перекладину. Любой вратарь не отбил бы. С одиннадцатиметрового расстояния трудно среагировать и допрыгнуть до "девятки". Чтобы отразить такой удар, нужно или там стоять, или сделать какой-то сумасшедший прыжок.

После матча, кроме Бущана, подошел еще и другой кипер Динамо – Денис Бойко. Они мне сказали: "Парень ты молодой, и у тебя впереди еще много игр, поэтому не расстраивайся. Ты молодец, хорошо отстоял!". Я благодарен им за поддержку. После их слов на душе стало легче", – рассказал Ризнык Ua-football.

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