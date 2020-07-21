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Игроки Динамо ожидали отставки Михайличенко еще после провала в Лиге Европы, – Бурбас

21 июля 00:25 - Читати українською
Игроки Динамо ожидали отставки Михайличенко еще после провала в Лиге Европы, – Бурбас
Александр Караваев и Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о непростых отношениях футболистов Динамо с бывшим тренером Алексеем Михайличенко.

"Так получается, что я часто попадаю в какие-то ночные заведения с динамовцами. Сезон для Динамо тогда завершился, они привезли победу из Чернигова.

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И вот в ночном заведении я виделся с некоторыми футболистами Динамо. Я не хотел эту информацию выносить, потому что не хотел навредить Михайличенко. Я не человек, который хочет говорить какие-то грязные вещи, пока человек на своем месте. Сейчас его нет, можно об этом откровенно говорить.

Мне тогда ребята сказали, что были очень удивлены, когда после ничьей с Лугано в последнем туре ЛЕ, они на следующий день пришли на базу и ожидали увидеть нового тренера. Они были все уверены, что Михайличенко уволят, потому что это был провал в ЛЕ.

И не было радости от того, что он остался, поверьте. Его методы не очень в команде воспринимали", – рассказал Бурбас в эфире программы "Залишайся з футболом".

Напомним, руководство Динамо решило уволить Алексея Михайличенко после завершения сезона УПЛ.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Игорь Бурбас
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