Сегодня (13 мая) легендарный киевский клуб отмечает свое 95-летие.

Ахметов: Динамо давно является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины

По этому случаю игроки Динамо записали видеообращение для болельщиков и всех граждан Украины. Цыганков, Шапаренко, Буяльский и другие футболисты разговаривали исключительно на украинском языке. Не обошлось и без упоминаний о героической борьбе нашего народа против русских оккупантов.

Напомним, Динамо является 16-кратным победителем чемпионата Украины, 13-кратным обладателем Кубка, двукратным победителем Кубка обладателей кубков и многих других титулов.

"Циганков як почав нас полоскати!": міг перейти у Динамо і Шахтар, зв’язався із Шаблієм, воює в "Правому секторі"