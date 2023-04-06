Сначала игроки Динамо навестили бойцов подразделения "Омега", а после посетили воинов из полка "Азов", сообщает официальный сайт "бело-синих". Футболисты взяли с собой подарки в виде клубной атрибутики, которую подарили героям Украины.

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"Я многодетный отец, и я хотел бы сказать спасибо не только от Динамо, но и от моей семьи. Мои дети сейчас могут приезжать на Родину, и не бояться только благодаря вам.

Вся моя семья, все мы сейчас ходим по независимой украинской земле только благодаря вам и вашим собратьям. Нет слов, чтобы описать нашу благодарность и ваш героизм для нашей Родины", – отметил Сидорчук во время встречи.

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