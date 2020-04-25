Игроки Динамо надеялись на приход другого тренера – журналист озвучил имя фаворита

После отставки Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского Динамо коллектив не ожидал назначения Алексея Михайличенко.

О потенциальных тренерах "бело-синих" журналист Михаил Спиваковский рассказал в эфире ТаТоТаке.

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"У Калитвинцева есть какая-то недосказанность в его работе. В частности, и в его отношении к Динамо. Как и у Яковенко, кстати. Но оба они в последний раз работали довольно давно.

Висенте Гомес? Его дважды выбрасывали из Динамо. Хотя, насколько я знаю от самих игроков, они были уверены и надеялись, что после Хацкевича будет Висенте. Он работал со всеми этими ребятами", – заявил ведущий.

Напомним, что белорусского специалиста во главе Динамо сменил Алексей Михайличенко. В свою очередь Висенте Гомес возглавил Олимпик, поднял его со дна турнирной таблицы, но покинул после зимней паузы на фоне серии без побед.

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