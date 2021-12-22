Игроки Динамо на свадьбе Попова исполнили песню из сериала "Бригада"
11:58 - Читати українською
Одноклубники Дениса Попова решили сделать ему оригинальный подарок.
Как сообщалось ранее, 21 декабря 2021 года в лагере Динамо стало на одного холостяка меньше. Защитник киевлян Денис Попов женился на своей избраннице Даше.
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Свадьбу посетило много футболистов, околофутбольных личностей и звезд украинской эстрады. Однако взять микрофон в руки пришлось не только профессиональным артистам. Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев решили воспроизвести один из эпизодов сериала "Бригада" и перепели хит группы "Несчастный случай" – "Я начал жизнь в трущобах городских".
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