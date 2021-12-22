Как сообщалось ранее, 21 декабря 2021 года в лагере Динамо стало на одного холостяка меньше. Защитник киевлян Денис Попов женился на своей избраннице Даше.

Братья Суркисы побывали на свадьбе Попова – атмосферное фото

Свадьбу посетило много футболистов, околофутбольных личностей и звезд украинской эстрады. Однако взять микрофон в руки пришлось не только профессиональным артистам. Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев решили воспроизвести один из эпизодов сериала "Бригада" и перепели хит группы "Несчастный случай" – "Я начал жизнь в трущобах городских".

Попов женился – Яна Суркис, Миколенко и другие футболисты Динамо посетили свадьбу