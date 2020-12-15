"Не самый легкий соперник выпал киевлянам, но достаточно рабочий вариант. Есть шансы пройти дальше. Тем более, что бельгийцы также зимой уходят на перерыв, поэтому в феврале команды будут в равных условиях.

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Динамо снова повезло с соперником. В квалификации Лиги чемпионов украинцы прошли Гент и АЗ, которые даже не смогли выйти из своих групп в Лиге Европы. Теперь Брюгге, против которого киевляне не станут поджимать хвост.

Футболисты Динамо выступают на максимуме своих возможностей. Лучше они играть не будут, несмотря на наши ожидания. Эти игроки уже прошли трех тренеров, но, на мой взгляд, нет никакого прогресса.

Надеюсь, что зимой в Динамо будут изменения. Если никого не купят, не появится конкуренция, то динамовцам будет сложно. Футболисты уже столько лет вместе, что должны плеваться друг на друга. Поверьте, эти игроки могут добавить лишь в одном – в весе. Без качественных иностранцев, которые будут задавать тон, в Лиге чемпионов нам делать нечего. Даже в Лиге Европы на поздних стадиях. Почему наших футболистов мало в Европе, мы увидели в этой Лиге чемпионов", – сказал Заховайло в комментарии изданию "РБ".

Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет в Киеве.

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