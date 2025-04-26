Чемпионат U-19, 26-й тур

Шахтер – Динамо – 0:1

Гол: Редушко, 45+1.

Удалены: Баглай, 90+6, Арройо, 90+6 – Герич, 90+6, Коробов, 90+6, Суркис, 90+8.

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Этот матч запомнился не только футбольными событиями, но и волнующими страстями, разгоревшихся на поле. В компенсированное время игры, а также сразу после финального свистка произошли две драки, в которых участвовали как основные игроки, так и футболисты на скамейке запасных. Это привело к пяти удалениям: Шахтер потерял Баглая и Арройо, а Динамо – Герича, Коробова и Суркиса.

Что касается самого поединка, то единственный гол в матче забил динамовец Редушко на 45+1 минуте. Благодаря этому успеху, киевляне записали в свой актив три важных очка, что позволило команде Игоря Костюка увеличить отрыв от Шахтера до четырех баллов за четыре тура до финиша чемпионата Украины U-19.

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