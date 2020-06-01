"Игроки Динамо – футболисты Первой лиги": Сабо жестко раскритиковал киевлян после Классического

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо разочарован выступлением "бело-синих" в матче 24-го тура УПЛ против Шахтера (1:3).

"До матча я говорил, что Шахтер выиграет. По составу и по игре "горняки" выше киевского Динамо. Их победа в этом матче закономерна. Не хочу кого-то обидеть, но Шахтер сейчас на голову выше по мастерству, чем Динамо.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Игра Цитаишвили и Русина? Пока могу сказать, что они потерялись. В Динамо нет средней линии, как таковой, что будет вести игру. От этого и зависит как они сыграют. Если нет средней линии – у них ничего не получится. Для меня игроки средней линии Динамо – футболисты Первой лиги. Не для Динамо Киев. Это мое мнение – вижу по игре. Без средней линии не может быть успеха, не может быть команды.

Игроки средней линии Динамо не выросли. Они остались на том же уровне молодежного футбола. В средней линии должен быть игрок, который будет руководить игрой. На текущий момент, в Динамо такого игрока нет", – поделился Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Шахтер одержал волевую победу над Динамо (3:1) в матче 24-го тура УПЛ. Это поражение позволила конкурентам "бело-синих" – Заре и Десне – обогнать киевлян в борьбе за второе место.

Шахтер – Динамо: Киев закручивает интригу – 30 минут футбола, тайм издевательства, ветераны и замены решили все