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"Игроки Динамо – футболисты Первой лиги": Сабо жестко раскритиковал киевлян после Классического

08:32 126 Читати українською
"Игроки Динамо – футболисты Первой лиги": Сабо жестко раскритиковал киевлян после Классического
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо разочарован выступлением "бело-синих" в матче 24-го тура УПЛ против Шахтера (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"До матча я говорил, что Шахтер выиграет. По составу и по игре "горняки" выше киевского Динамо. Их победа в этом матче закономерна. Не хочу кого-то обидеть, но Шахтер сейчас на голову выше по мастерству, чем Динамо.

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Игра Цитаишвили и Русина? Пока могу сказать, что они потерялись. В Динамо нет средней линии, как таковой, что будет вести игру. От этого и зависит как они сыграют. Если нет средней линии – у них ничего не получится. Для меня игроки средней линии Динамо – футболисты Первой лиги. Не для Динамо Киев. Это мое мнение – вижу по игре. Без средней линии не может быть успеха, не может быть команды.

Игроки средней линии Динамо не выросли. Они остались на том же уровне молодежного футбола. В средней линии должен быть игрок, который будет руководить игрой. На текущий момент, в Динамо такого игрока нет", – поделился Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Шахтер одержал волевую победу над Динамо (3:1) в матче 24-го тура УПЛ. Это поражение позволила конкурентам "бело-синих" – Заре и Десне – обогнать киевлян в борьбе за второе место.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Йожеф Сабо
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