Футболисты Челси не верят в способность Грэма Поттера конкурировать с другими топ-тренерами АПЛ в долгосрочной перспективе.

Игроки Челси не испытывают личную неприязнь по отношению к главному тренеру команды Грэму Поттеру, информирует The Athletic. Однако футболисты сомневаются в конкурентоспособности своего тренера. Среди них популярно мнение, что Поттер не сможет составить конкуренцию лучшим тренерам АПЛ в долгосрочной перспективе.

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В остальном Поттера считают приятным человеком: приземлённым, скромным, умным, вежливым, приветливым, доступным и объективным. На клубной базе Челси в Кобхэме не чувствуется напряжения – ситуация больше напоминает "раз что-то идёт не так, нам следует это исправить".

После поражения от Саутгемптона Поттер предоставил команде два дня выходных и отменил полноценную тренировку первой команды в четверг. Это – уникальный случай, многие другие тренеры поступили бы в сложной ситуации иначе. Но у тренера Челси свои методы, и он верит, что сможет вывести команду из кризиса.

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