"В холодную погоду бутсы могут быть достаточно жесткими и неудобными для ношения, по крайней мере, когда одеваешь их впервые. Футболисты ставят свои бутсы в микроволновку на минуту или две, и таймер зазвенит, когда они станут достаточно мягкими.

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На самом деле, микроволновая печь – это очень ценное устройство для использования. Дело не в том, чтобы выполнять прихоти миллионеров АПЛ. Это делается для того, чтобы как можно быстрее получить максимальную отдачу от бутс, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, чтобы они могли работать как можно быстрее", – цитирует работника лондонского клуба The Sun.

После 25-ти туров АПЛ Челси расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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