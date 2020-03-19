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Игроки Боруссии М решили отказаться от части зарплаты

14:58 16 Читати українською
Игроки Боруссии М решили отказаться от части зарплаты
Игроки Боруссии Менхенгладбах / picture-alliance

Представители Боруссии М планируют отказаться от зарплаты, чтобы помочь своему клубу перенести пандемию коронавируса без серьезных финансовых потерь.

"Такое решение игроков вызывает у меня гордость. Более того, тренерский штаб присоединился к ним, как и наши директора и руководители. Все в курсе тяжелой ситуации, и все причастные к команде хотят ей помочь в этой ситуации", – поделился спортивный директор гладбахцев Макс Эберль в комментарии Kicker.

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Отмечается, что клуб сможет сэкономить таким образом около 1 млн евро. Такой благородный поступок связан с отменой матчей Бундеслиги. Только из-за этого Боруссия теряет около 2 млн евро прибыли.

Добавим, что на подобное самопожертвование пошел и директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Вацке, отказавшись от трети своей зарплаты.

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Теги
коронавирус Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Германия Бундеслига Ханс-Йоахім Вацке
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