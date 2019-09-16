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Игроки Болоньи отпраздновали феерический камбэк в больнице с Михайловичем

09:30 104 Читати українською
Игроки Болоньи отпраздновали феерический камбэк в больнице с Михайловичем
Синиша Михайлович / AP

Игроки Болоньи вырвали победу в матче 3-го тура Серии А над Брешией (4:3) и посетили наставника команды Синишу Михайловича в больнице.

10’ Альфредо Доннарумма
19’ Альфредо Доннарумма
42’ Андреа Чистана
49’ Даниэле Дессена
 
Маттиа Бани 36’
Родриго Паласио 56’
Андреа Поли 60’
Рикардо Орсолини 80’
10’ Альфредо Доннарумма
19’ Альфредо Доннарумма
36’ Маттиа Бани
42’ Андреа Чистана
49’ Даниэле Дессена
56’ Родриго Паласио
60’ Андреа Поли
80’ Рикардо Орсолини

Игроки Болоньи пришли в больницу к своему наставнику Синише Михайловичу после фантастической победы над Брешией (4:3), передает журналист Алессио где Джузеппе в своем твиттере.

Фантастический камбэк Болоньи после речи Михайловича, который лечится от лейкемии, в видеообзоре матча с Брешией – 4:3

Футболисты подошли к окну палаты Михайловича и начали петь песни и аплодировать в адрес своего тренера.

В воскресном матче Серии А Болонья добыла тяжелую победу над Брешией (4:3), уступая после перерыва 1:3. Как признался после матча Родриго Паласио, вдохновила игроков команды на впечатляющий камбэк именно речь Синишы Михайловича. Наставник "россоблу" борется с лейкемией и именно проходит второй курс химиотерапии, но все же сумел поговорить с командой с помощью средств связи.

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Теги
Италия Брешия - Болонья Болонья Болонья Синиша Михайлович Синиша Михайлович
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