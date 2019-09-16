Игроки Болоньи отпраздновали феерический камбэк в больнице с Михайловичем

Игроки Болоньи вырвали победу в матче 3-го тура Серии А над Брешией (4:3) и посетили наставника команды Синишу Михайловича в больнице.

Игроки Болоньи пришли в больницу к своему наставнику Синише Михайловичу после фантастической победы над Брешией (4:3), передает журналист Алессио где Джузеппе в своем твиттере.

Фантастический камбэк Болоньи после речи Михайловича, который лечится от лейкемии, в видеообзоре матча с Брешией – 4:3

Футболисты подошли к окну палаты Михайловича и начали петь песни и аплодировать в адрес своего тренера.

В воскресном матче Серии А Болонья добыла тяжелую победу над Брешией (4:3), уступая после перерыва 1:3. Как признался после матча Родриго Паласио, вдохновила игроков команды на впечатляющий камбэк именно речь Синишы Михайловича. Наставник "россоблу" борется с лейкемией и именно проходит второй курс химиотерапии, но все же сумел поговорить с командой с помощью средств связи.

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