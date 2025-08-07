Контрольный матч между Бетисом и Комо завершился скандалом после грандиозной драки перед перерывом. Все началось с двух грубых подкатов футболистов итальянской команды, которые разожгли страсти среди игроков. Напряжение достигло апогея, когда Альваро Вальес, пытаясь вернуть мяч, толкнул соперника, что спровоцировало настоящую драку с толкотней, ударами и вмешательством запасных игроков и тренеров.

Один из самых сюрреалистичных моментов драки произошел, когда Чучо Эрнандес попытался ударить игрока Комо, но удар правой попал в его партнера по команде Натана.

Наиболее напряженный эпизод произошел между Форнальсом и Перроне, которые столкнулись лицом к лицу после первого толчка. Игрок Бетиса дал аргентинцу пощечину, а тот ответил ударами, втягивая в драку других игроков. Натан также присоединился к драке, которая распространилась по всему полю и даже достигла технической зоны, где Сеск Фабрегас вступил в схватку с Рикельме.

Несмотря на хаос, судья удалил с поля только Бельерина, который даже не участвовал в схватке, тогда как несколько итальянских игроков получили желтые карточки. В конце первого тайма судья изменил решение, отменив красную карточку Бельерина и "передал" ее Форнальсу.

Матч завершился победой Комо со счетом 3:2.