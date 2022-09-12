Игроки Баварии недовольны критикой от Нагельсманна
Звездные игроки считают, что тренер не всегда выбирает верную тактику.
Футболисты Баварии были удивлены критикой со стороны главного тренера команды Юлиана Нагельсманна после матча со Штутгартом в 6 туре чемпионата Германии (2:2).
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Как информирует Bild, на послематчевой пресс-конференции Нагельсманн раскритиковал команду, и при этом не взял всю вину за результат на себя. Игроки Баварии считают, что тренер не всегда выбирает верную тактику, и в матче со Штутгартом случилось именно это.
Также согласно источнику, некоторые игроки Баварии недовольны своей ролью в команде и игровым временем. Бавария трижды подряд потеряла очки в Бундеслиге и скатилась на третье место.
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