Футболисты Баварии были удивлены критикой со стороны главного тренера команды Юлиана Нагельсманна после матча со Штутгартом в 6 туре чемпионата Германии (2:2).

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Как информирует Bild, на послематчевой пресс-конференции Нагельсманн раскритиковал команду, и при этом не взял всю вину за результат на себя. Игроки Баварии считают, что тренер не всегда выбирает верную тактику, и в матче со Штутгартом случилось именно это.

Также согласно источнику, некоторые игроки Баварии недовольны своей ролью в команде и игровым временем. Бавария трижды подряд потеряла очки в Бундеслиге и скатилась на третье место.

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