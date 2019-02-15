Игроки БАТЭ отпраздновали победу над Арсеналом гамбургерами в ресторане фаст-фуда

По гамбургеру и домой / Фото tut.by

БАТЭ поразил всю футбольную Европу, победив Арсенал в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы, но на этом белорусы удивлять не перестали.

Скромные игроки белорусского БАТЭ не стали организовывать шумную вечеринку по случаю победы на лондонским Арсеналом, а отправились в ресторан быстрого питания.

"Это было круче, чем секс", – тренер БАТЭ в восторге от победы над Арсеналом

В сети появилось фото, на котором футболисты БАТЭ спокойно ужинают гамбургерами после поединка.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 21 февраля, начало в 19:55.

БАТЭ – Арсенал – 1:0 – видео гола и обзор матча