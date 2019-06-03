Игроки Барселоны все еще против трансфера Гризманна, Месси передал это руководству

Барселона хочет подписать форварда АтлетикоАнтуана Гризманна, однако на пути трансфера могут стать игроки каталонцев.

Стороны пока не пришли к согласию, и хотя приоритетом француза и является Барселона, есть интерес и со стороны других клубов, например, Манчестер Юнайтед.

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Но основная причина – недовольство лидеров команды. Капитан Барселоны Лионель Месси встречался с руководством перед отъездом в сборную Аргентины на Кубок Америки и выразил позицию команды: Гризманном недовольны из-за прошлогоднего фильма "Решение", а потому лучше постараться вернуть Неймара.

Кроме того, Барселона тянет время, чтобы снизить цену на футболиста. Атлетико не намерен вести переговоры с каталонцами, в клубе недовольны тем, что "блаугранас" подбили Гризманна на уход, а потому "сине-гранатовым" придется выкупать контракт согласно опцией в контракте. До 1 июля клаусула Гризманна составляет 200 млн евро, а с 1 июля – 120 млн.

Впрочем, в руководстве все равно считают, что трансфер Гризманна удастся осуществить, а вот с покупкой Неймара будут проблемы, поэтому первый вариант самый лучший.

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