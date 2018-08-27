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Игроки Барселоны U-13 трогательно утешали соперников после драматической серии пенальти

14:01 76 Читати українською
Игроки Барселоны U-13 трогательно утешали соперников после драматической серии пенальти
Игроки Барселоны U-13 трогательно утешали соперников после драматической серии пенальти

13-летние игроки Барселоны утешали футболистов Парсиммона после того, как победили их в финале международного турнира.

В финале Junior Soccer World Challenge сошлись Барселона U-13 и их сверстники из Парсиммона. Основное время закончилось со счетом 2:2, судьба победителей решалась в серии пенальти.

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В драматичной серии пенальти каталонцы одержали победу со счетом 11:10.

Впрочем, юные игроки Барсы отличились трогательным поступком: они утешали своих оппонентов. Кадры поступка юных игроков "блаугранас" – бесценны.

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Испания Барселона Барселона
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