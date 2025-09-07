Защитник Реала Дин Хёйсен рассказал об атмосфере в сборной Испании, где приходится взаимодействовать с игроками Барселоны.

"В национальной команде некоторые говорят мне, что я правильно поступил, выбрав мадридский Реал. Впрочем, игроки Барсы дразнят меня. Что ж, поговорим в Эль Класико", – цитирует Хёйсена Madrid Zone.

Напомним, в прошлом сезоне испанец в Борнмуте сформировал с Ильей Забарным одну из лучших пар центрбеков во всей Европе. Летом обоих продали за более, чем 60 млн евро – Хёйсен оказался в Реале, а украинец в ПСЖ.

Дин сможет поквитаться с игроками Барселоны 26 октября. Именно тогда должно состояться первое Класико сезона – Реал будет принимать каталонцев в рамках 10-го тура Ла Лиги.

