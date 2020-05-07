Игроки Барселоны сдали тесты на коронавирус – известны результаты

Ни один футболист в первой команде "сине-гранатовых" не инфицирован COVID-19 – это показали результаты медицинских тестов.

Из лагеря Барселоны поступили хорошие новости. В среду игроки первой команды сдали тесты на COVID-19, по результатам которых установлено, что ни один представитель первой команды не имеет опасной болезни. Сейчас каталонцы ожидают разрешения на возобновление тренировок – ожидается, что в пятницу команда начнет занятия, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

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Единственным игроком первой команды, который не сдавал тест, стал Усман Дембеле. Это связано с тем, что раньше француз был исключен из заявки "блаугранас" на сезон из-за серьезной травмы.

Напомним, на момент остановки Ла Лиги Барселона возглавляла турнирную таблицу, опережая Реал на 2 очка. Ожидается, что чемпионат Испании возобновится в первой половине июня.

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