Главный тренер Барселоны Хави принял решение о совместном с игроками просмотре матча Интер – Виктория, который будет сыгран перед игрой между каталонцами и Баварией.

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От результата матча в Милане зависит то, сохранит ли Барселона шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы это произошло, Виктория должна отобрать очки у итальянской команды.

"Мы все вместе посмотрим матч в раздевалке. Наша цель – провести хорошую игру и получить приятные эмоции вне зависимости от того, что случится в Милане", – приводит Mundo Deportivo слова Хави.

Матч Интер – Виктория будет сыгран в среду, 26 октября. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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