Игроки Барселоны получили от Бартомеу айфоны и часы стоимостью 10 тысяч евро

Президент Барселоны Жосеп-Мария Бартомеу сделал подарки всем игрокам клуба за достижения предыдущего сезона.

Футболисты каталонского клуба получили награду за победу в Примере 2018/19, информирует AS.

Барселона хочет уволить Вальверде, не дожидаясь окончания сезона – команду возглавит легенда клуба

Бартомеу не первый раз поощряет команду подобным образом. После сезона 207/18 он дарил игрокам именные часы Bulgari за победу в Кубке и чемпионате. Президент "блаугранас" поддержал традицию и сейчас. Каждый из игроков получил часы Zenith стоимостью 10 тысяч евро и Айфон 11 Pro Max. Бартомеу пообещал команде значительно лучшие подарки, если в текущей кампании она сможет сделать требл.

Напомним, недавно Барселона вылетела из Суперкубка Испании, уступив в полуфинале Атлетико со счетом 2:3.

"Ганьба" та "На смітник!": Вальверде зробив шокуючий подарунок гравцям Барселони після Атлетіко – іспанські ЗМІ лютують