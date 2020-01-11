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Игроки Барселоны получили от Бартомеу айфоны и часы стоимостью 10 тысяч евро

11 января 11:28 342 Читати українською
Игроки Барселоны получили от Бартомеу айфоны и часы стоимостью 10 тысяч евро
Жозеп-Мария Бартомеу / Сайт Барселоны

Президент Барселоны Жосеп-Мария Бартомеу сделал подарки всем игрокам клуба за достижения предыдущего сезона.

Футболисты каталонского клуба получили награду за победу в Примере 2018/19, информирует AS.

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Бартомеу не первый раз поощряет команду подобным образом. После сезона 207/18 он дарил игрокам именные часы Bulgari за победу в Кубке и чемпионате. Президент "блаугранас" поддержал традицию и сейчас. Каждый из игроков получил часы Zenith стоимостью 10 тысяч евро и Айфон 11 Pro Max. Бартомеу пообещал команде значительно лучшие подарки, если в текущей кампании она сможет сделать требл.

Напомним, недавно Барселона вылетела из Суперкубка Испании, уступив в полуфинале Атлетико со счетом 2:3.

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Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу
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