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Игроки Барселоны перед матчем против Хетафе провели акцию в поддержку Дембеле, который вылетел до конца сезона

17:35 87 Читати українською
Игроки Барселоны перед матчем против Хетафе провели акцию в поддержку Дембеле, который вылетел до конца сезона
Усман Дембеле / Reuters

Барселона решила подбодрить нападающего Усмана Дембеле, которому придется шесть месяцев обходиться без футбола.

34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
66’ Анхель

Игроки каталонского клуба надели футболки с фамилией француза перед матчем 24 тура Примеры против Хетафе. На майках на английском языке написано "сильнее вместе".

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Несколько дней назад стало известно, что Дембеле вылетел на полгода из-за разрыва сухожилия двуглавой мышцы бедра правой ноги. Таким образом, 22-летний форвард пропустит не только вторую часть клубного сезона, но и Евро-2020. Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги позволило "сине-гранатовым" дозаявить нового игрока, но только такого, что выступает в испанских дивизионах.

Напомним, из-за постоянных травм Дембеле смог сыграть только 10 матчей в сезоне 2019/20 и отметился одним голом.

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