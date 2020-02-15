Игроки Барселоны перед матчем против Хетафе провели акцию в поддержку Дембеле, который вылетел до конца сезона

Барселона решила подбодрить нападающего Усмана Дембеле, которому придется шесть месяцев обходиться без футбола.

Игроки каталонского клуба надели футболки с фамилией француза перед матчем 24 тура Примеры против Хетафе. На майках на английском языке написано "сильнее вместе".

Барселона – Хетафе: онлайн-трансляция центрального матча 24-го тура Ла Лиги

Несколько дней назад стало известно, что Дембеле вылетел на полгода из-за разрыва сухожилия двуглавой мышцы бедра правой ноги. Таким образом, 22-летний форвард пропустит не только вторую часть клубного сезона, но и Евро-2020. Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги позволило "сине-гранатовым" дозаявить нового игрока, но только такого, что выступает в испанских дивизионах.

Напомним, из-за постоянных травм Дембеле смог сыграть только 10 матчей в сезоне 2019/20 и отметился одним голом.

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