Футболисты "блаугранас" направили руководству факс с отказом уменьшать свои зарплаты, информирует Catalunya Ràdio.

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Только трое "милосердных" пошли навстречу клубу и не поставили подписи под документом – это тер Штеген, Лангле и де Йонг. Они осознают непростую ситуацию в Барселоне и были готовы отказаться от части гонорара. Кроме того, клуб обещал рассчитаться с долгами в последующие годы.

Отмечается, что зарплатная ведомость составляет 70% годового бюджета Барселоны, а из-за пандемии доходы каталонского гранда сократились на 30%.

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