Барселона пытается сократить расходы, однако игроки "блаугранас" не готовы идти на уступки.

Футболисты Барселоны и Барселоны Б отправили факс руководству клуба, в котором отказываются соглашаться на снижение зарплаты, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

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Отмечается, что это связано с серьезными финансовыми потерями каталонского клуба из-за пандемии COVID-19. Барселона потеряла около 90 млн евро только из-за отсутствия болельщиков и туристов на стадионе, а также закрытие своих магазинов и музея. Бюджет на сезон 2020/21 также значительно уменьшился – вместо 1 млрд 59 млн каталонцы ориентируются на сумму около 800 млн евро.

Напомним, что это не первая попытка боссов Барселоны уменьшить зарплаты игроков из-за пандемии коронавируса, однако футболисты "блаугранас" наотрез отказываются идти на уступки клубу.

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