В коллективе Барселоны возникло напряжение из-за конфликта Фермина Лопеса с Гави, сообщает Diario AS.

Игроки давно дружили, но их отношения испортились во время предсезонного тура в Азии, на тренировке Гави имел неприятное столкновение с Фермином после грубого подката.

Уже после возвращения в Испанию игроки снова сцепились на тренировке. Партнерам по команде пришлось растаскивать их, чтобы не допустить драки. Во время конфликта прозвучало немало неприятных слов, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться даже Ганси Флику, который провел отдельную встречу с Гави и Фермином по этому поводу.

Немецкий специалист хочет улучшить микроклимат в команде, в частности этим будет заниматься Тиаго Алькантара, который недавно вернулся в клуб в роли помощника главного тренера.

