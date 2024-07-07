Защитник Барселоны и сборной Уругвая Рональд Араухо едва не вызвал драку в матч против Бразилии на Копа Америка.

Судьбу путевки в полуфинал турнира решали Бразилия и Уругвай. Защитник "чарруа" Рональд Араухо отметился позорным поведением.

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Араухо сзади толкнул Эндрика, который должен летом присоединиться к Реалу. Арбитр находился рядом, но не наказал защитника Барселоны. На защиту бразильского таланта стал партнер по "кулесу" Рональда Рафинья. Нападающий подлетел к Араухо и толкнул его в ответ. И в этом случае судья эпизод проигнорировал.

Напомним, что Уругвай обыграл Бразилию в серии пенальти (4:2). Команда Марсело Бьелси сыграет против Колумбии в полуфинале.